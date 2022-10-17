كنعاني: نأمل أن یتخذ الاتحاد الأوروبي سياسة معقولة تجاه إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي صباح اليوم (الاثنين)، في إشارة إلى موقف الرئيس الفرنسي من الاحداث الداخلية الإيرانية: "سابقا، في أدب أوروبا ومن حيث الأداء والسلوك لعدد كبير من الدول الأوروبية رأينا تقسيم الإرهاب إلى الخير والشر."

وأضاف: "في الظروف الجديدة نشهد انقسامًا جديدًا في الأدبيات السياسية والسلوك السياسي للغرب وهو الاضطراب الجيد والسيئ، وإذا حدث في إيران فهو جيد، وعلى المسؤولين الايرانيين والقوات الامنية ان لاتتخذ أي إجراء، لكن إذا حدث في أوروبا فهذا سيئ وللمسؤولين الأمنيين في هذه الدول الحق في التعامل مع الإضراب العمالي وإنهائه بصرامة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: "الحكم بيد من يتابع هؤلاء ويرون أن الغرب لديه ازدواجية في السلوك والكلام".

وقال كنعاني: نأمل أن يكون للاتحاد الأوروبي سلوك وسياسة معقول تجاه إيران.

وصرح كنعاني: ان الحكومة الإيرانية حكومة مسؤولة وأثبتت ذلك عمليا. حكومة إيران هي حكومة تحترم آراء المواطنين وتنتخب بأصوات الشعب لفترة أربع سنوات وتهتم بأمن المواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: في أعقاب الأحداث التي شهدتها المنطقة، عندما كان أمن الدول في خطر، كانت الجمهورية الإسلامية الايرانية هي عماد الاستقرار والأمن.

وأضاف: الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان للأسف تستضيف مجموعات إرهابية كانت على لوائحها الإرهابية.

وأوضح كنعاني: نحن ندعو أوروبا إلى العقلانية، لرؤية الأوضاع في داخلها ثم الحكم على الآخرين.

المقاومة ضد المحتل يمكن أن تنهي الاحتلال ولايمكن المساومة مع المحتل

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ردا على عقد قمة الوحدة والتلاحم من قبل الفصائل الفلسطينية في الجزائر: وجهة نظر إيران واضحة ونحن نؤيد وحدة وتماسك الجماعات الفلسطينية في محاربة الكيان الصهيوني وانتهاء الاحتلال.

وأضاف: المقاومة ضد المحتل يمكن أن تنهي الاحتلال ولايمكن المساومة مع المحتل. طرحت إيران فكرتها السياسية بأن الحل الديمقراطي لإنهاء احتلال فلسطين وحل هذه الأزمة المستمرة منذ عقود هو إجراء استفتاء لتحديد مصير الأمة الفلسطينية.

نأمل أن يتم تعزيز الاستقرار في العراق

ورداً على التطورات السياسية الجديدة في العراق، قال كنعاني: "نحن سعداء بأن العملية السياسية في العراق قد تعززت وأدت إلى انتخاب رئيس لهذا البلد".

واضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: حجة الاسلام رئيسي هنأ نظيره ونأمل ان ينجح رئيس العراق في تشكيل الحكومة ضمن المهلة القانونية وان شاء الله ستعمل الحكومة وفق احتياجات البلد وسيترسخ الاستقرار في هذا البلد وسيؤدي العراق دورا اقوى في معادلات المنطقة.

"سيكا" لديها القدرة على أن تصبح آلية مناسبة لتأمين مصالح الدول الأعضاء

وقال في معرض شرحه لزيارة الرئيس الايراني لكازاخستان للمشاركة في قمة سيكا: إن قمة سيكا كانت من التطورات الإقليمية المهمة، وشارك الرئيس في قمتها السادسة في أستانا. إن حضورنا يأتي في شكل عضوية إيران الفعالة في هذه القمة واستمرار السياسة الخارجية للحكومة الثالثة عشرة في تبني سياسة خارجية متوازنة وتركيز وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع التركيز على الجيران والدول الآسيوية.

وأضاف كنعاني: كانت هناك محادثات جيدة ولقاءات جيدة. عقد الرئيس اجتماعا ثنائيا مع رئيس أذربيجان وأمير قطر. قمة سيكا لديه القدرة على أن تصبح آلية مناسبة لتأمين مصالح الدول الأعضاء.

توجد أرضية لإحياء الاتفاق وعودة جميع الأطراف

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية، في معرض شرحه لحالة المفاوضات الأخيرة لرفع العقوبات: إن مفاوضات رفع العقوبات لم تحذف من أجندة إيران والمشكلة هي التضارب في سلوك وخطاب الحكومة الامريكية. المسؤولون الأميركيون، من جهة، يرسلون رسائل وينقلون وجهات نظرهم، ومن جهة أخرى هناك تناقضات في سلوكهم وكلامهم. هذه المواقف عمليا ليست مكملة لعملية التفاوض.

وأضاف: هناك توجد ارضية لإحياء الاتفاق وعودة جميع الأطراف. هذا الموضوع مرتبط بالقرار السياسي للحكومة الأمريكية ويمكننا العودة إلى الاتفاقية متى شاءوا.

نتوقع أن يمنع العراق الجماعات الانفصالية من عبور الحدود المشتركة

وأوضح كنعاني، في معرض شرحه للزيارة الأخيرة للمسؤول الأمني ​​العراقي الكبير إلى طهران، أن هذا الاجتماع كان مكملاً لاجتماع الأسبوع الماضي في بغداد، وتم التوصل إلى تفاهمات جيدة، ونأمل أن كما تنظر إيران إلى أمن العراق باعتباره أمنها. كما سيعتبر الأشقاء العراقيون أمن إيران أمنًا للعراق، وسيضطلعون بمسؤولياتهم فيما يتعلق بالأمن المشترك وحدود إيران وسيكونون مسؤولين.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: تم إجراء مشاورات جيدة في هذا الاجتماع ونتوقع أنه بناءً على هذه المناقشات والالتزامات ستتوسع سيطرة الحكومة العراقية لتشمل جميع المناطق الحدودية لهذا البلد بما في ذلك إقليم كردستان العراق، وستقوم الحكومة العراقية بنشر قواتها بشكل كامل لمنع حركة الجماعات الانفصالية من الحدود المشتركة إلى أراضي العراق.

وبشأن أوضاع إقليم كردستان العراق، قال: في المفاوضات الأخيرة، تم الإعلان عن مسؤولية الحكومة العراقية فيما يتعلق بتوفير الأمن لإيران، وستنتظر إيران تحرك الحكومة المركزية العراقية في هذا الصدد.

إيران ضد الحرب في أوكرانيا

وردا على المزاعم المتعلقة ببيع الطائرات المسيرة الإيرانية لروسيا قال: "للأسف، يتم نشر أنباء تستند إلى أهداف سياسية وتغذيها بشكل أساسي مصادر غربية".

وأضاف كنعاني: أعلنت إيران مرارًا أنها لم تصدر أي أسلحة إلى أي من أطراف الحرب. فكما كانت إيران ضد الحرب على سوريا والعراق وأفغانستان وكانت سياستها الخارجية قائمة على معارضة الحرب، فهي أيضًا ضد الحرب في أوكرانيا وبذلت جهودًا لإنهاء النهج العسكري وفقًا لقدراتها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: أن الدول التي تصدر بنفسها أسلحة ومعدات بمليارات الدولارات إلى جانب من الحرب تتهم دولة أخرى بإرسال أسلحة إلى جانب اخر من الحرب وتبدأ الدعاية والحرب النفسية ضد إيران.

تبادل الأسرى لاعلاقة لها بعودة أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة

وأوضح: إذا كانوا يؤيدون السلام وإيجاد حل سياسي للحرب في أوكرانيا، فماذا يعني هذا القدر من إرسال السلاح لطرف واحد من الحرب؟ إنه سلوك متناقض.

وردا على سؤال المراسل الأمريكي حول الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة بشأن تبادل الأسرى قال كنعاني: "نؤيد الاتفاق على تبادل الأسرى وهذا الاتفاق تم من قبل لكن الجانب الأمريكي لم يكن جاهزا."

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن قضية الأسرى كقضية إنسانية لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة وعودة الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

تتم مناورات القوات المسلحة في أطر زمنية مختلفة حسب الاحتياجات التعليمية

وردا على مناورات القوات المسلحة لبلادنا على حدود أراس، قال: إن التدريبات العسكرية للقوات المسلحة الإيرانية ليست جديدة ويتم تنفيذها في أطر زمنية مختلفة حسب احتياجات القوات المسلحة والاحتياجات التدريبية. إن تواجد القوات الأجنبية في المنطقة بأسرها لا يخلق الأمن.

ايران تدين مواقف الدول الأوروبية تجاه حادثة إيفين

وردًا على تصريحات بعض المسؤولين الغربيين بشأن حادثة سجن إيفين، قال كنعاني: "للأسف، نفس النهج الذي اتبعته بعض الحكومات الأوروبية والأمريكية فيما يتعلق بالاحداث الأخيرة في إيران، رأينا نفس النهج فيما يتعلق بالحادثة في سجن إيفين."

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أننا ندين مواقف لا أساس لها والسلوك المتحيز والمتسرع والتدخلي، مضيفًا: يمكن أن يحدث هذا في أي دولة. هذا السلوك المتحيز هو تدخل في شؤون إيران الداخلية. تتصرف إيران بمسؤولية فيما يتعلق بأمن مواطنيها.

وقال المتحدث باسم الوكالة الدبلوماسية: السلوك المتسرع والأحكام السياسية فيما يتعلق بالأحداث الطبيعية لا يمكن أن تساعد. كما عملت إيران في هذا المجال فيما يتعلق بإبلاغ هذه الدول.

ستظهر إيران ردود فعل متناسبة ومتبادلة تجاه السلوكيات غير المعقولة

ورداً على سؤال حول عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد إيران، قال كنعاني: لقد أوضح أمير عبد اللهيان بوضوح وجهات نظر إيران بالنسبة للعقوبات الجديدة، وستظهر إيران ردود فعل متناسبة ومتبادلة على السلوك غير البناء وغير المعقول لهم.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إيران لن تتسامح أو تتردد بأي شكل من الأشكال فيما يتعلق بمصالحها وطريق المفاوضات طريق منفصل تماما.

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