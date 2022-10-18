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١٨‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٣:٣١ م

قطر تصف تصريحات بوريل بـ"عنصرية وفلس حضاري"

قطر تصف تصريحات بوريل بـ"عنصرية وفلس حضاري"

وصف حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة القطري، تصريح مفوض الأمن والخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي شبه أوروبا بالحديقة والعالم الآخر بالأدغال، يإنها "عنصرية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب الكواري في تغريدة عبر "تويتر": "تصريح جوزيف بوريل، يعبر عن عنصرية واختلال توازن، وفلس حضاري وقيمي"، معتبرا أن "الغرب يفتقد القيادات القادرة على القرارات الشجاعة التي تتعامل مع القدرات الذاتية، وواقع الغرب بعد نهاية الاستغلال الاستعماري لعالم الجنوب إلى أين؟ وإلى أين يقود العالم؟".

 

وكان بوريل ألقى كلمة يوم الخميس الماضي، خلال افتتاح الأكاديمية الأوروبية للدبلوماسية في مدينة بروج البلجيكية، قال فيه: "أوروبا حديقة، لقد أنشأنا هذه الحديقة جميعنا... فيها أفضل مزيج من الحرية السياسية والآفاق الاقتصادية والتماسك الاجتماعي ... بقية العالم ليس في الحقيقة حديقة. معظم بقية العالم أدغال، وقد تغزو الأدغال الحديقة".

 

 
/انتهى/
رمز الخبر 1927254
https://ar.mehrnews.com/news/1927254/

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