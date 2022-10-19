السعودية تفرج عن ممثل حركة "حماس" الأسبق محمد الخضري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في حركة "حماس"، عزت محمد الرشق، في تغريجة له على "تويتر": "الحمد لله، قبل قليل تحدثت مع الأخ أبو هاني وهو على متن الطائرة، ومعنوياته عالية، وكل أمله ودعاؤه أن يتمّ الإفراج عن باقي إخوانه المعتقلين".

ويُعاني الخضري (84عاماً) من وضع صحي بالغ التعقيد، فاقمه إصابته بمرض بالسرطان، الذي أنهك بنيته الجسدية.

وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السعودية إلى الإفراج عن الخضري بعد تدهور صحته جرّاء عدم حصوله على الرعاية الصحية، ووضعه في ظروف احتجاز سيئة.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت الخضري الذي كان مسؤولاً عن إدارة العلاقة مع الرياض في أيلول/سبتمبر عام 2019، بحسب ما أعلنت حركة "حماس" في بيان لها، مشيرةً إلى أن سنّ الخضري ومرضه لم يشفعا له.

وجاء اعتقال الخضري ضمن حملة اعتقالات طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية.

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