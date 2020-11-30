السعودية تسمح للعدو الصهيوني باستخدام مجالها الجوي في الطيران للإمارات

وأضاف المصدر انه من المقرر أن تقلع الرحلة المقبلة إلى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب موقع i24 news الإسرائيلي، قال مصدر أمريكي إنه تم حل قضية تصاريح الطيران لشركات الطيران الإسرائيلية في السعودية إلى الإمارات والبحرين بعد محادثات جاريد كوشنير وآفي بيركوفيتش، مع كبار المسؤولين السعوديين.

هذا، وستغادر رحلة "يسراير" يوم غد الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا لتوقيت القدس، وسيتمتع ركابها بتخفيض كبير في زمن الرحلة التي تصل نحو ثلاث ساعات.

وفي الرحلات التي لا تمر فوق المجال الجوي للمملكة العربية السعودية، يتسبب المسار في تمديد وقت الرحلة بشكل كبير ويجعلها غير مربحة.

وستكون "يسراير" أول من يطلق خطا يوميا من رحلتين، حيث ستنضم إليها شركة أركياع اعتبارا من يوم الخميس وستطلق إل عال حطها الخاص بدءا من 9 ديسمبر.

ويشير مسؤولون إسرائيليون كبار إلى أنه لم يتضح سبب عدم منح السعودية الإذن للرحلات التي كان من المتوقع أن تتجه إلى دبي غدا، لذا لجأت إسرائيل إلى الإدارة الأمريكية وطلبت المساعدة.

وحسب الموقع الإسرائيلي فإن "الأمريكيين تواصلوا مع السعوديين الذين أوضحوا أن طلب تصاريح العبور في المجال الجوي لم يتم توجيهه بشكل صحيح وطلبوا من الآن فصاعدا توجيه طلبات العبور عبر قنوات أخرى، وبعد توضيح الأمر، منحت السعودية التصاريح اللازمة للانتقال إلى الرحلات الجوية".

المصدر: i24 news الإسرائيلي

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