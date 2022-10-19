أمريكا تستخدم الجماعات المتطرفة للضغط على إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب القائد العام للجيش، أمير محمد حسين دادرس، هنأ اليوم الأربعاء، خلال حضوره حفل افتتاح دورة الدكتوراه المتخصصة في إدارة الدفاع بجامعة قيادة أركان الجيش الإيراني، بأسبوع الوحدة الإسلامية ومولد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم) والإمام جعفر الصادق (عليه السلام) ، قائلاً: علينا نحن القوات المسلحة أن نسير دائمًا على طريق هؤلاء الشرفاء بأن نكون قدوة نبي الأكرم (صلى الله عليه وسلم)، والأئمة المعصومون (عليه الصلاة والسلام)

وفي إشارة إلى مساعي الأعداء، وعلى رأسهم أمريكا وحلفائها، قال نائب القائد العام للجيش: أمريكا ، من خلال مناشدة بعض الجماعات المتطرفة، بما في ذلك المنافقين وغيرهم، تحاول الضغط على دول مستقلة مثل إيران لتغيير مواقفها، لكن أمتنا وقواتنا المسلحة ذات البصيرة والوعي للقضايا، ستمنع تقيق أهداف الأعداء المشؤومة بالصبر والثبات.

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