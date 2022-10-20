امريكا حاولت استغلال الاضطرابات كورقة ضغط في المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة "ايرنا" أن رحيمي قال في تصريحه: وفقا للوثائق التي سلمتها الاجهزة الامنية والاستخباراتية الى لجنة الامن القومي النيابية، هناك تدخل واضح من قبل اجهزة تجسس تابعة لدول اجنبية في اعمال الشغب الاخيرة.

واضاف، ان الجماعات المناوئة للثورة الاسلامية بما في ذلك زمرة المنافقين الارهابية، عمدت وفقا لهذه الوثائق، الى توجيه وتمويل المجموعات المثيرة للشغب داخل البلاد.

ولفت عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية، الى ان امريكا التي لم تنجح في تحقيق مآربها خلال المفاوضات النووية، فمن الطبيعي ان تنطلق من موقع الضعف التي فيه لاستغلال هذه الاحداث في خدمة مصالحها والضغط على ايران.

وفيما اكد على حق الاحتجاج لكل شعب يعيش في بلد ديمقراطي، قال رحيمي : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، باعتبارها نظاما قائما على سيادة الشعب بطبيعة الحال تتيح هذا الحق للمواطنين وتستمع الى ارائهم، لكن عندما تعمد بعض الدول الى استغلال الاحتجاجات الداخلية في كل مرة، لخدمة مآربها السياسية والانفصالية، فإن ذلك يدل على مدى عمق الخصومة والعداء الذي يكنه الاعداء ضد ايران.

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