اضطرابات ايران كانت عاصفة عابرة تم احتوائها بسرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن إذاعة الصين الدولية قدمت تحليلا حول الاضطرابات الاخيرة في طهران، حيث اعتبرت أن الاحتجاجات في ايران عقب ارتفاع اسعار البنزين كانت مثل عاصفة سريعة هبت وسرعان ما انتهت.

وأثنى المستخدمون الصينيون بنجاح ايران في درء الفتنة وإنهاء اعمال الشغب.

وجاء في التحليل أنه في ظاهر الأمر عملت الدول الغربية خاصة امريكا على تحريض المحتجين ودعمهم عبر التصريحات، لكن في الواقع قامت الاستخبارات الامريكية والمؤسسات الديمقراطية بالتدخل بالاحداث التي شهدتها ايران اخيرا ، وذلك في هيئة مؤسسات غير حكومية./انتهى/