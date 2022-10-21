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٢١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٤٨ ص

وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين؛

استشهاد الشاب صلاح البريكي خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين فجراً

استشهاد الشاب صلاح البريكي خلال اقتحام قوات الاحتلال لجنين فجراً

استشهد، فجر اليوم الجمعة الشاب صلاح البريكي "19 عاماً" متأثرا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر طبية، بوقوع 3 إصابات طفيفة وصلت لمستشفى جنين الحكومي خلال الاشتباكات التي وقعت فجر اليوم في جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط مدينة جنين وداهمت العديد من المباني ونشرت قناصتها على أسطحها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود من قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أسفر عن إصابة أربعة شبان، جروح أحدهم خطيرة.

وأوضحت المصادر باندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين من كتيبة جنين وقوات الاحتلال حاولت اقتحام المدينة.

وأشارت، إلى قيام قوات الاحتلال باعتقال المطارد براء علاونة من جنين خلال عملية الاقتحام.

وقالت كتيبة جنين:" بعون الله ووقوته تمكن مجاهدوا كتيبة جنين ولواء الشهداء من استهداف قوات الاحتلال في جبل ابو ظهير بصليات كثيفة من الرصاص".

شيَّع مئات المواطنين فجر اليوم الجمعة جثمان الشهيد صلاح بريكي الذي ارتقى بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

/انتهى/
رمز الخبر 1927298
https://ar.mehrnews.com/news/1927298/

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