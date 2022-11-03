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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٥:٠٢ م

كتيبة جنين: مجاهدونا حققوا ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو

كتيبة جنين: مجاهدونا حققوا ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو

أعلنت سرايا القدس "كتيبة جنين"، اليوم الخميس، أن مجاهديها حققوا ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت كتيبة جنين: "بعون الله وقوته مجاهدونا يحققون ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأضافت كتيبة جنين: "مجاهدونا يمطرون آليات وقوات الاحتلال في شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص". وتابعت "مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".

ويُشار إلى أنه كانت قوات خاصة صهيونية اقتحمت مدينة جنين، فيما دارت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها./انتهى/

المصدر: فلسطين اليوم

رمز الخبر 1927652

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