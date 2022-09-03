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٠٣‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٩:٤١ م

عشية مغادرته؛

السفير ايرواني يلتقي عبداللهيان قبل توجهه إلى نيويورك

السفير ايرواني يلتقي عبداللهيان قبل توجهه إلى نيويورك

التقى سعيد إيرواني، سفير إيران الجديد وممثلها لدى الأمم المتحدة، بوزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان قبل مغادرته إلى نيويورك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء لقاء سعيد إيرواني، السفير والمندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى مقر الأمم المتحدة بنيويورك بوزير الخارجية حسين امير عبداللهيان، عشية مغادرته إلى مكان مهام عمله اليوم السبت حيث قدم تقريراً عن خططه على مختلف الابعاد الدولية خلال فترة رئاستة للبعثة الدبلوماسية الايرانية.

وبدوره شرح أمير عبد اللهيان في هذا اللقاء وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التعاون والتواجد الفعال في المحافل شاهد الدولية وقدم التوصيات اللازمة في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1926354
https://ar.mehrnews.com/news/1926354/

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