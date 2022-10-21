سياسة إيران تتمثل في احترام سيادة أرمينيا وسلامة اراضيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان خلال افتتاح القنصلية العامة لإيران في مدينة كابان بمحافظة سيونيك: إنني على ثقة من أن زملائي في القنصلية العامة لبلدنا في كابان ستحظى بالدعم الكامل من الحكومة الصديقة لجمهورية أرمينيا.

وأعلن امير عبداللهيان عن استعداد حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية لفتح القنصلية العامة لجمهورية أرمينيا في مدينة تبريز الإيرانية.

وصرح وزير خارجية بلادنا: إن قرار حكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية بإنشاء قنصلية عامة في كابان يدل على عمق العلاقات القديمة والتاريخية بين شعب أرمينيا وإيران.

وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر أمن أرمينيا أمن المنطقة. سياستنا هي احترام سيادة أرمينيا وسلامة اراضيها.

وصرح أمير عبد اللهيان: آمل أن يزداد التعاون التجاري والاقتصادي مع أنشطة زملائي في سفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في يريفان. مضيفا ان محافظة سيونيك هى أحد ممرات العبور الرئيسية من الشمال إلى الجنوب. نحن نعتبر أرمينيا أحد الطرق المهمة من الشمال إلى الجنوب.

وأضاف: سيكون لدينا أقصى قدر من التعاون مع الحكومة الأرمينية لتعزيز مسار العبور هذا وتوسيعه وتسريع حركة سائقي الشاحنات والركاب على هذا الطريق.

وفي الختام قال وزير خارجية بلادنا: عاشت أرمينيا. تحيا إيران. عاشت الصداقة بين البلدين.

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