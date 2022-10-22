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٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٣٥ م

عن فئة الرماية بالمسدس؛

لاعبة إيرانية تحجز مقعد بلادها في دورة الألعاب الأولمبية في باريس

لاعبة إيرانية تحجز مقعد بلادها في دورة الألعاب الأولمبية في باريس

استطاعت اللاعبة الإيرانية هانية رستميان حجز اول مقعد لبلادها في المبياد باريس 2024 في فئة الرماية بالمسدس السريع لمسافة 25 مترا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اليوم العاشر من مسابقات الرماية العالمية في مصر تمكنت اللاعبة الإيرانية، "هانية رستميان"، في فئة الرماية بالمسدس السريع لمسافة 25 مترا من حصد أولى بطاقات بلادها المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس .

ونجحت هانية في المرحلة التمهيدية للرماية بالمسدس السريع لمسافة 25 مترا من تسجيل 588 نقطة والى جانب تحطيم الرقم القياسي لها، للتتأهل باعتبارها الثانية للمرحلة النهائية ضمن ثمانية لاعبين.

وفي الجولة الثانية تنافس الرماة في مجموعتين من 4 رماة، وحلت هانية رستميان في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، لتفوز رستميان بحصة أولمبياد 2024 في المركز الخامس، وتحجز أول مقعد لإيران في أولمبياد 2024.

/انتهى/

رمز الخبر 1927338
https://ar.mehrnews.com/news/1927338/

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