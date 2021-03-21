الايرانية سارة جوانمردي تتقلد ذهبية الرماية في بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه احرزت لاعبة المنتخب الوطني الايراني للسيدات سارة جوانمردي الذهبية بحصولها على 237.7 نقطة في المنافسات النهائية التي جرت السبت لمسابقة الرماية بالمسدس الهوائي لمسافة 10 م P1 للرجال و P2 للسيدات في بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2021 في الامارات.

وحلت اللاعبة الايرانية خديجة رستمي في المركز الخامس في المسابقة ذاتها فيما حل محمد رضا ميرشفيعي في المركز الخامس ومهدي زماني في المركز السادس في هذه المسابقة للرجال.

وتاهل اللاعب غلام رضا توسلي خواه الى المنافسات النهائية لمسابقة الرماية من الحفرة "فئة تراب" (trap).

ويشارك في بطوة العالم للرماية لذوي الاحتياجات الخاصة 120 رياضيا ورياضية من 24 دولة وتستمر منافساتها لغاية يوم الاربعاء.