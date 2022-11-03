زيارة المقداد إلى طهران تهدف الى توسيع التعاون بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف "سبحاني"، بأن الزيارة تدل على الإدراك والفهم العميق للبلدين حول الظروف الجديدة في المنطقة ومستجدات التعاون الايراني السوري.

وفي جانب اخر من تصريحه للصحيفة السورية، قال السفير سبحاني : إن الغرب ينافق بخصوص ما يجري في سوريا؛ مبينا ان "الغربيين يجلسون في اجتماعات داخل غرف مغلقة ويصدق على مساعدات بشأن حقوق الإنسان في سوريا لكنهم من جهة أخرى يقومون بفرض عقوبات جائرة وممارسة الضغوط على هذا البلد".

واشار الى ان العقوبات الأميركية والغربية، تستهدف الأشخاص العاديين في سوريا، بينما يدعي هؤلاء بأنهم يدعمون الشعوب ويدعمون حقوق الإنسان؛ واصفا هذه الادعاءات والمزاعم هي لعبة لتحقيق مصالح الغربيين وأهدافهم، ولممارسة الضغوط السياسية على الدول.

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