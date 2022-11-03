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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٧:٠٠ م

سفير إيران لدى دمشق:

زيارة المقداد إلى طهران تهدف الى توسيع التعاون بين البلدين

زيارة المقداد إلى طهران تهدف الى توسيع التعاون بين البلدين

اعتبر سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى سوريا "مهدي سبحاني"، أن زيارة وزير الخارجية والمغتربين السوري "فيصل المقداد" إلى طهران، تأتي في إطار توسيع التعاون والتشاور الثنائي والإقليمي والدولي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف "سبحاني"، بأن الزيارة تدل على الإدراك والفهم العميق للبلدين حول الظروف الجديدة في المنطقة ومستجدات التعاون الايراني السوري.

وفي جانب اخر من تصريحه للصحيفة السورية، قال السفير سبحاني : إن الغرب ينافق بخصوص ما يجري في سوريا؛ مبينا ان "الغربيين يجلسون في اجتماعات داخل غرف مغلقة ويصدق على مساعدات بشأن حقوق الإنسان في سوريا لكنهم من جهة أخرى يقومون بفرض عقوبات جائرة وممارسة الضغوط على هذا البلد".

واشار الى ان العقوبات الأميركية والغربية، تستهدف الأشخاص العاديين في سوريا، بينما يدعي هؤلاء بأنهم يدعمون الشعوب ويدعمون حقوق الإنسان؛ واصفا هذه الادعاءات والمزاعم هي لعبة لتحقيق مصالح الغربيين وأهدافهم، ولممارسة الضغوط السياسية على الدول.

/انتهى/

رمز الخبر 1927655

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