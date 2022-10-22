عبداللهيان يهنئ النمسا بحلول اليوم الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، بعث رسالة إلى وزير خارجية جمهورية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، هنأه فيها بحلول العيد الوطني للجمهورية النمسا.

وقال عبد اللهيان في هذه الرسالة: "أعتقد أن العلاقات التاريخية والديناميكية والودية بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية النمسا هي تراث قيم يتوقع أن يحافظ عليه ويعززه شعبي البلدين. آمل أنه من خلال الاستفادة من الفرص والقدرات المتاحة في العلاقات الثنائية، أن يتم توسيع روابط الصداقة وتعميقها في جو قائم على الاحترام المتبادل".

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