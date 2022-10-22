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٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٥:٥٧ م

في برقية؛

عبداللهيان يهنئ النمسا بحلول اليوم الوطني

عبداللهيان يهنئ النمسا بحلول اليوم الوطني

هنأ وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، نظيره النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، بحلول اليوم الوطني للنمسا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، بعث رسالة إلى وزير خارجية جمهورية النمسا، ألكسندر شالنبرغ، هنأه فيها بحلول العيد الوطني للجمهورية النمسا.

وقال عبد اللهيان في هذه الرسالة: "أعتقد أن العلاقات التاريخية والديناميكية والودية بين الجمهورية الإسلامية وجمهورية النمسا هي تراث قيم يتوقع أن يحافظ عليه ويعززه شعبي البلدين. آمل أنه من خلال الاستفادة من الفرص والقدرات المتاحة في العلاقات الثنائية، أن يتم توسيع روابط الصداقة وتعميقها في جو قائم على الاحترام المتبادل".

/انتهى/

رمز الخبر 1927332
https://ar.mehrnews.com/news/1927332/

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