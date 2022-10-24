أميرعبداللهيان يؤكد على جدية إيران في المفاوضات حتى الوصول إلى اتفاق جيد ومستقر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، آخر تطورات مفاوضات رفع العقوبات والعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وفي هذا الاتصال الهاتفي، أكد وزير خارجية بلادنا على ضرورة التفعيل الكامل لقرارات واتفاقيات كبار المسؤولين في البلدين في مختلف المجالات بين البلدين.

كما أكد الدكتور أمير عبد اللهيان على جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ دخولها المفاوضات لرفع العقوبات لتحقيق اتفاق جيد وقوي ومستقر وثمن جهود مسؤولين سلطنة عمان في هذا الاتجاه.

ومن جانب اخر وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أهمية دور إيران في المنطقة وأكد على تطوير التعاون على المستوى الإقليمي.

وأضاف: نحن نعتبر استمرار الجهود للتوصل إلى الاتفاق أمرًا مهمًا ومثمرًا.

وفي إشارة إلى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين سلطان عمان والدكتور رئيسي، أشاد وزير الخارجية العماني بسياسة إيران البناءة في تطوير العلاقات مع جيرانها والتأكيد على التعاون الإقليمي.

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