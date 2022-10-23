منتخب كرة القدم الايراني ينافس نيكاراغوا وتونس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح "نبي" في تصريح له اليوم الاحد، ان المباراة الودية بين ايران ونيكاراغوا ستجري في 10 نوفمبر المقبل، عند الساعة السابعة والنصف مساء.

واضاف هذا المسؤول الرياضي، ان المباراة الودية الاخيرة التي سيخوضها المنتخب الوطني لكرة القدم، ستكون مع المنتخب التونسي في 16 نوفمبر المقبل.

يذكر ان بطولة كأس العالم لكرة القدم -2022 باستضافة دولة قطر، ستقام خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر؛ حيث يقف المنتخب الايراني في ذات المجموعة للمنتخبات البريطاني والويلزي والامريكي؛ ومباراته الأولى ستجري امام نظيره البريطاني، في 21 نوفمبر - عند الساعة 16:30 بتوقيت طهران.

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