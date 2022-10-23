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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٣٣ م

سوريا: إعلان الجزائر حول لم الشمل الفلسطيني يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني

سوريا: إعلان الجزائر حول لم الشمل الفلسطيني يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني

عبرت سورية عن ترحيبها بإعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أنه يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية والمغتربين السورية، قالت في بيان لها اليوم الأحد: "تعرب الجمهورية العربية السورية عن ترحيبها بمضمون إعلان الجزائر المنبثق عن مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، والذي عقد بالجزائر خلال الفترة من الـ 11 حتى الـ 13 من تشرين الأول 2022".

وأضافت الوزارة: "كما تعرب عن تقديرها ودعمها لمبادرة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والتي كانت الأساس لهذا الإعلان وما تمخض عنه من نتائج إيجابية على الساحة الفلسطينية".

وتابعت الخارجية: "إن سورية ترى أن هذا اللقاء يصب في صالح وحدة الصف الفلسطيني وتعزيز قوة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس".

/انتهى/

رمز الخبر 1927363
https://ar.mehrnews.com/news/1927363/

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