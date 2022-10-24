مجلس النواب اللبناني يخفق في انتجاب رئيس للبلاد بعد أربع جلسات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاءت نتائج فرز أصوات المقترعين(الدورة الاولى) على الشكل التالي: ورقة بيضاء 50، ميشال معوض 39، لبنان الجديد 13، عصام خليفة 10 وورقة ملغاة 2.

وقد أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب(في الدورة الثانية)، وسيحدد الجلسة الخامسة لاحقا.

وقبيل بدء جلسة المجلس تحدث عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، حيث دعا للتوافق لانتخاب رئيس للجمهورية.

وسبق لمجلس النواب ان عقد ثلاث جلسات من دون التوصل الى انتخاب رئيس بسبب طرح البعض لاسماء استفزازية ولعدم التوافق بين مختلف الكتل النيابية والسياسية.

وقد برزت خلال الايام الماضية المعلومات عن امكانية طرح الرئيس بري لحوار حول الاستحقاق الرئاسي، وأكد المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل “استعداد الرئيس نبيه بري لاطلاق حوار واسع للتفاهم حول الاستحقاق الرئاسي”.

المصدر: المنار

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