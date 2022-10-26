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٢٦‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٤:٣٤ م

إيران ستصبح محطة رئیسیة لتصدير المنتجات الزراعية في المنطقة

إيران ستصبح محطة رئیسیة لتصدير المنتجات الزراعية في المنطقة

صرح وزیر الجهاد الزراعي الإیراني بأن إيران سوف تصبح محطة رئیسیة لتصدير المنتجات الزراعية في المنطقة، وأكد على زيادة التبادل التجاري الزراعي مع دول آسيا الوسطى، بما في ذلك تركمانستان وقيرغيزستان..

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سید جواد ساداتی نجاد وزیر الجهاد الزراعي خلال مشارکته في اجتماع مركز دبلوماسية الغذاء حول أهمية زيادة التبادل التجاري الزراعي مع دول آسيا الوسطى قال : نظرا للقدرات الزراعية الفريدة لإيران، فمن الممكن تصدير المنتجات الزراعية إلى دول آسيا الوسطى، بما في ذلك قيرغيزستان.

وبالنظر إلى الإجراءات المناسبة التي تم اتخاذها خلال العام الماضي في مجال إنتاج المحاصیل الزراعية الصحية وعالية الجودة، سوف نشهد ارتفاع في تصدير المنتجات الزراعية في المستقبل القريب.

وأشار ساداتی نجاد إلى أن إيران ستصبح محطة اساسیة لتصدير المنتجات الزراعية في المنطقة، لأن لديها قدرات جيدة جدا في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والأعلاف الحيوانية.

ویجب أن نلتزم بالمعايير الجودة المطلوبة للمنتجات الزراعية والأعلاف الحيوانية حتى لا نفقد الأسواق المستهدفة و نستطیع أن نصبح مرکز التوزیع في المنطقة، وهذا هو الهدف الرئيسي للبلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1927435

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