العراق يمنع استيراد 17 محصولا زراعيا من ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لمكتب تطوير الصادرات بوزارة الجهاد الزراعي الايرانية، شاهرخ شجري، أعلن أن العراق منع استيراد عددا من المحاصيل الزراعية شملت كل من الباذنجان، البطيخ الاحمر، الذرة الأصفر، الكانتالوب، الثوم، قرع العسل، الرمان، الملفوف، البندورة، البطاطا، القرنبيط، البصل، الجزر، الخس، الخيار والتمر من ايران بسبب الاكتفاء الذاتي في انتاج المحاصيل الزراعية.

واكد المسؤول الايراني أن العراق قام بمنع استيراد هذه المحاصيل نظرا لوفرة إنتاجها في الأسواق المحلية وبهدف دعم الانتاج المحلي لهذا البلد./انتهى/