المحاصيل الزراعية في سيستان وبلوشستان بديل للنفط الخام

وكالة مهر للأنباء _ محمد مهدي يوسف نسب: الامكانيات النادرة التي تتمتع بها محافظة سيستان وبلوشستان تشكل جزءاً هاماً من القدرات الاقتصادية التي يمكن تنظيمها في خدمة مستقبل المنطقة، المناطق الطبيعية الجذابة والآثار التاريخية والثقافية الخاصة تجعل من المحافظة وجهةً لجذب السياح، تحتاج هذه الامكانيات إلى دعاية جيدة واهتمام لاستقطاب الاستثمارات السياحية.

واحدة من أهم نقاط جذب السياح في محافظة سيستان وبلوشستان هي المناخ المتميز الذي تتمتع به هذه المنطقة، فكل فصل فيها يحمل بين طياته الفصول الأربعة الأخرى، يمكن لزائر مدن جنوب شرق ايران أن يعيش الفصول الأربعة معاً خلال أيام.

إلى جانب المعالم السياحية والأجواء الساحرة يمكن للفاكهة اللذيذة النادرة أن تكون نقطة القوة الثالثة التي تتمتع بها محافظة سيستان وبلوشستان، فهي تفتح للمنطقة باباً جديداً في الاستثمار والسياحة، أغلب هذه الفاكهة المميزة تنمو فقط في المناطق الحارة، وتحتاج إلى مناخ رطب ايضاً وكميات من المياه تجتمع معاً في سيستان وبلوشستان.

عن هذه الظروف المميزة التي تساهم في نمو هذه الفاكهة المميزة يتحدث رئيس منظمة الجهاد الزراعي في المحافظة غلام حيدر زورقي لمراسل وكالة مهر للأنباء: المناخ الحار والرطب الاستوائي الذي تتمتع به المناطق الجنوبية في سيستان وبلوشستان وخاصة في مدينة "سرباز" المعروفة باسم الهند الصغرى يسهل نمو فاكهة المناطق الحارة.

وأضاف زورقي أن المحصولات الزراعية في هذه المنطقة لا تنحصر في الفاكهة الاستوائية بل تزرع هنا الحمضيات بأنواعها کالبرغموت، البرتقال والجريب فروت واليوسفي، وإيضاً الرمان والمحاصيل الصيفية ذات الطعم المميز وتوزع بمعظمها إلى كافة المحافظات الإيرانية.

نستعرض في التقرير بعض هذه الفاكهة:

سبوتة مألوفة (التشيكو):

فاكهة بيضوية الشكل قطرها 10-15 سم، طولها 12 سم، وزنها المتوسط بين 100 - 400 غرام وأحياناً تسجل أرقاماً قياسية في وزنها تصل إلى الكيلو.

تفتقر ثمار شيكو الناضجة إلى اللزوجة ولونها أحمر ، طعمها حلو للغاية ومليء بالعصارة ذات الطعم الحمضي قليلاً ولونه أسود لامع. حوالي 84 ٪ من ثمارها صالحة للأكل. تنخفض نسبة فيتامين (A) و (C) في فاكهة سبوتة مألوفة بسبب وجود المالات. تستخدم هذه الفاكهة لصنع المساحيق الجافة والعصائر والمربيات وسلطة فواكه والزبادي.

فاكهة سبوتة مألوفة لها رائحة عطرية، والحبات غير الناضجة منها تحتوي على الكثير من التانين ، وهو مفيد لعلاج الإسهال ؛ يستخدم أيضًا في خفض ضغط الدم ونزلات البرد والسعال. تشمل الفوائد الصحية الأخرى لهذه الفاكهة استخدام مواده اللزجة في حشو الأسنان ، كما أن مسحوق نواته فعالة أيضًا في إزالة حصوات الكلى.

غواوا (الجوافة):

تعرف الجوافةباسم تفاح المناطق الحارة، أصل هذه الفاكهة من المكسيك ثم انتقلت إلى بيرو ، ولكن اليوم انتشرت زراعته في المناطق الحارة وشبه المدارية في العالم.

الجوافة شجيرة دائمة الخضرة ذات أوراق بيضاوية طويلة. تقدم الجوافة كفاكهة محلاة ، كما تستخدم شجرة الجوافة كسياج وكذلك نباتات الزينة. أشهر المناطق التي تزرع فيها الجوافة في العالم هي جنوب آسيا وهاواي وكوبا والهند وإيران وبعض مناطق هرمزجان وسيستان وبلوشستان.

تُعرف جوافة باللغة الأصلية لجنوب سيستان وبلوشستان باسم "الزيتون المحلي" لأن فواكهها تشبه الزيتون أو الرمان الصغير وثمارها غنية بالألياف وبذورها مثل العنب وبعض ثمارها ذات اللون الأحمر وأخرى الأصفر ، هذه الفاكهة حلوة وتؤكل نيئة أو مطبوخة على شكل مربى وهلام. تستخدم لتخفيف التهاب الجلد.

الفاكهة بدل النفط الخام

ترى المختصة في الشؤون الزراعية صالحة طاهري ان الثروة الزراعية المميزة في محافظة سيستان وبلوشستان يمكن أن تشكل فرصاً مميزة للاستثمار يضاعف فيها الانتاج لتزويد معامل التعبئة والتغليف أو صناعة المربيات ومواد غذائية أخرى.

أضاف طاهري أن سيستان وبلوشستان تتمتع إيضاً بثروة حيوانية وسمكية مميزة بدأت تستقطب رؤوس الأموال في المنطقة، ويمكن لهذه الثروات مجتمعة ان تنعش اقتصادات البلاد وتكون بديلة عن الصادرات النفطية. /انتهى/.