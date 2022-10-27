العراق يدين الهجوم الإرهابي في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انع اعربت وزارة الخارجيَّة العراقية ، الخميس، عن إدانتها للهجوم الإرهابيّ، الذي إستهدف مرقد "احمد بن الامام موسى بن جعفر" في مدينة شيراز جنوبي ايران والذي أسفر عن سقوط 15 شهيدًا و اصابة 23 آخرين بجروح.

وذكر بيان للوزارة ، "نُجَددُّ موقف حكومة العراق الثابت من الإرهاب والعنف وآيديولوجيا التطرف، نُشاطِر حكومة وشعب الجُمْهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّمُ التعازي الصادقة لعائلات الشهداء، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى".

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