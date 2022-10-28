شهيدان وإصابة باستهداف جيش الاحتلال لسيارة قرب حوارة بنابلس

وفي وقتٍ لاحق أعلنت وزارة الصحة: "استشهاد الشاب رمزي سامي زَبَارَة (35 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب بنابلس، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى شهيدين، واستقرار الحالة الصحية للشاب الثالث بعد إجراء عملية جراحية له في مستشفى رفيديا الحكومي".
ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن لسان المتحدث باسم جيش الاحتلال قوله: إن "قوة من الجيش كانت بنشاط استباقي في منطقة نابلس، رصدت مركبتين مشبوهتين بعد عملية إطلاق نار استهدفت موقع عسكري، حيث أطلقت القوة النار عليهما".
وأضاف المتحدث، أن عملية إطلاق النار لم تسفر عن وقوع إصابات بين صفوف الجنود، بينما تنفذ قوات الجيش عمليات تمشيط عن مشبته بهم في المنطقة.
وبعد ذلك، اقتحمت عشرات الجيبات العسكرية "الإسرائيلية" مدينة طولكرم وتمركزت على دوار فرعون وحاجز حوارة، ومنعت المواطنين الاقتراب من المكان.
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