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٢٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٢١ ص

عقب اعمال الشغب الاخيرة؛

الحرس الثوري يعتقل المتورطين في حادثة اصفهان الارهابية

الحرس الثوري يعتقل المتورطين في حادثة اصفهان الارهابية

تمكنت استخبارات حرس الثورة الاسلامية في مدينه اصفهان من القاء القبض على المتورطين في الحادثة الارهابية الاخيرة في المدينة التي أسفرت عن استشهاد 3 اشخاص من المدافعين عن الأمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن المتحدث باسم فيلق "صاحب الزمان" لحرس الثورة الاسلامية الايرانية في محافظة اصفهان روح الله حكيمي فرد في بيان: أنه تمكنت استخبارات الفيلق من القاء القبض على عناصر الخلية الارهابية التي قامت بتنفيذ عملية ارهابية في المدينة والتي أدت الى استشهاد 3 اشخاص من المدافعين عن الأمن و ذلك بعد رصد استخباراتي من قبل كوادر حرس الثورة الاسلامية.

وأضاف: هذه الخلية تتكون من بلطجية من الدرجة الأولى، لهم سجل قضائي وانتماء الى تيار النفاق، هاجموا مساء الأربعاء في الاسبوع الماضي قوات الأمن ما أدى الى استشهاد اثنين من القوات التعئبة وشخص واحد من قوات الأمن الداخلي.

وأوضح: أنه خلال تفتيش منازل هؤلاء تم العثور على قنابل كبسولة محلية الصنع وجميع أنواع الأسلحات.

و ثمن حكيمي فرد في الختام تعاون اهالي المدينة و المؤسسات المختلفة في هذا الصدد.

/انتهى/

رمز الخبر 1928054

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