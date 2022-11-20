الحرس الثوري يعتقل المتورطين في حادثة اصفهان الارهابية

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أعلن المتحدث باسم فيلق "صاحب الزمان" لحرس الثورة الاسلامية الايرانية في محافظة اصفهان روح الله حكيمي فرد في بيان: أنه تمكنت استخبارات الفيلق من القاء القبض على عناصر الخلية الارهابية التي قامت بتنفيذ عملية ارهابية في المدينة والتي أدت الى استشهاد 3 اشخاص من المدافعين عن الأمن و ذلك بعد رصد استخباراتي من قبل كوادر حرس الثورة الاسلامية.

وأضاف: هذه الخلية تتكون من بلطجية من الدرجة الأولى، لهم سجل قضائي وانتماء الى تيار النفاق، هاجموا مساء الأربعاء في الاسبوع الماضي قوات الأمن ما أدى الى استشهاد اثنين من القوات التعئبة وشخص واحد من قوات الأمن الداخلي.

وأوضح: أنه خلال تفتيش منازل هؤلاء تم العثور على قنابل كبسولة محلية الصنع وجميع أنواع الأسلحات.

و ثمن حكيمي فرد في الختام تعاون اهالي المدينة و المؤسسات المختلفة في هذا الصدد.

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