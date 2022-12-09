فشل خطة اغتيال آية الله علم الهدي في مشهد المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أعلنت العلاقات العامة لفيلق الإمام الرضا (عليه السلام) بمحافظة خراسان الرضوية، عن اعتقال فريق إرهابي من جماعة جيش الظلم من قبل جهاز الاستخبارات التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في هذه المحافظة.

وقال الاعلان بفضل الله وببركة ائمة الاطهار استطاع جهاز الاستخبارات التابع لقوات حرس الثورة الاسلامية في محافظة خراسان الرضوية خلال عملية استخبارات واسعة ومعقدة باسم الشهيد المدافع عن الأمن " حسن براتي" التعرف وتم اعتقال فريق إرهابي من جماعة جيش الظلم كان ينوي القيام بإجراءات أمنية وعمليات إرهابية في مدينة مشهد المقدسة من بينها اعتداء على مكتب المحافظ واغتيال إمام جمعة مشهد.

وقد تم اكتشاف كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات من مخابئ هؤلاء الأشخاص، كما تم التعرف على مساعديهم في المحافظات أخرى وحاليا يخضعون للمراقبة الاستخباراتية.

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