رئيس الوزراء العراقي يدين الهجوم الإرهابي في مدينة شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان، أن رئيس مجلس الوزراء السوداني استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق "محمد كاظم آل صادق"، لافتا إلى أن السفير نقل تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلمه مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب.

وأضاف السوداني، أن اللقاء شهد استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعضيدها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات. وأعرب خلال اللقاء، عن إدانته للاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز، مؤكداً تضامن العراق حكومة وشعباً مع الضحايا. وشدد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة.

جدير بالذكر أن تسلم رئيس الوزراء العراقي الجديد السوداني وأعضاء حكومته، رسميا هذا المنصب من رئيس الوزراء السابق "مصطفى الكاظمي"، يوم الجمعة الماضية. ومنح البرلمان العراقي الثقة لحكومة محمد شياع السوداني وذلك خلال جلسة عقدت يوم الخميس الماضي.

/انتهى/