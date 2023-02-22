أمير عبداللهيان يبحث مع رئيس الوزراء العراقي القضايا الثنائية والإقليمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ناقش وزير الخارجية الإيرانية، حسين أميرعبداللهيان في هذا الاجتماع مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، القضايا الثنائية والإقليمية والدولية المهمة.

وتم التأكيد على ضرورة دفع المطالبات المصرفية الإيرانية، والحفاظ على الحدود وضبطها، وضرورة ممارسة العراق لسيادته الكاملة في منع أي تحركات تهديدية ضد إيران، وتعزيز خطوط الاتصالات والمواصلات، وعقد الجولة القادمة من اجتماع اللجنة العليا المشتركة والانتهاء من وثيقة التعاون الشامل.

وتقديرا للدور الدائم لإيران في دعم العراق، أكد رئيس الوزراء العراقي استعداد بلاده لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارته لإيران.

وقال السوداني إن العراق مستمر في لعب دوره في إرساء السلام في المنطقة والمساعدة في تعزيز عنصر الحوار في التطورات الإقليمية.

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