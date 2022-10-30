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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٤٣ م

لجنة الصداقة البرلمانية السورية الايرانية:

تبادل الخبرات البرلمانية يسهم في توسيع العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران

تبادل الخبرات البرلمانية يسهم في توسيع العلاقات الثنائية بين دمشق وطهران

اكدت مساعدة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السورية الايرانية في مجلس الشعب السوري "السيدة هيفاء جمعة"، على دور الزيارات الودية وتبادل الخبرات البرلماني البارز في توسيع العلاقات البلدين وشعبيهما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في تصريح ادلت به السيدة هيفاء، لمراسل ارنا، قبل مغادرتها دمشق اليوم الاحد، الى طهران؛ مبينة ان الزيارة تاتي تلبية لدعوة نائب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية السورية "عباس كلرو".

ونوهت باللقاءات المستدامة بين اعضاء مجلس الشورى الاسلامي الايراني ونواب مجلس الشعب السوري، ومجموعتي الصداقة البرلمانية؛ تداعياتها الايجابية الواضحة على العلاقات بين البلدين والشعبين الايراني والسوري.

وتتم ان زيارة الوفد البرلماني السوري لطهران ردا على زيارة نظيره الايراني السابقة لدمشق.

/انتهى/

رمز الخبر 1927548

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