اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية السورية مع ايران يصلون الى طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لدى وصول السيدة هيفاء جمعة نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية مع ايران والوفد المرافق لها الى مطار مهرآباد، كان في استقبالها عباس كلرو وجعفر راستي وفاطمة محمد بيغي اعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية مع سوريا.

وفي بداية اللقاء، وضمن ترحيبه بنائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية مع ايران والوفد المرافق لها، قال عباس كلرو: نحن مسرورون لزيارتكم الى طهران؛ وفي الزيارة السابقة لنا الى دمشق، تم اتخاذ قرارات مفيدة للغاية، وتابعنا الموضوعات المرتبطة بالعلاقات الثنائية.

وكما قالت عضو مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية مع سوريا، السيدة فاطمة محمد بيغي، وبعد الترحيب بالوفد السوري: سنواصل المسار المشترك بقوة وجنبا الى جنب، ومع وجود البرلمان والحكومة الثورية في ايران، يمكننا ان نرفع مستوى العلاقات مع سوريا.

ومن جانبها، اعربت هيفاء جمعة نائبة رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية مع ايران خلال اللقاء، عن شكرها لنواب مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية مع سوريا، على توجيههم الدعوة لها وللوفد المرافق لزيارة ايران، مؤملة بأن تكون هذه الزيارة تمهيدا لمزيد من التعاون الثنائي، ومؤكدة ضرورة ان تكون هذه اللقاءات مستمرة، لأنها ستكون مؤثرة في تنمية العلاقات بين الجانبين.

وأضافت السيدة هيفاء جمعة: مضت تقريبا قرابة 30 عاما على تأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية السورية مع ايران، والآن تواصل المجموعة مهامها، معربة عن املها بحصول مزيد من التنسيق بين البرلمانين الايراني والسوري لتحقيق الاهداف المشتركة.

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