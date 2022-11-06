ايران تهزم البرازيل وتحرز لقب كاس القارات للكرة الشاطئية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احرز المنتخب الايراني لكرة القدم الشاطئية لقب كاس القارات للكرة الشاطئية المقامة في دبي، اليوم الاحد، بعد هزيمته المنتخب البرازيلي 2\1. ففي نهائي بطولة كأس القارات للكرة الشاطئية المقاومة في الامارات، التقى المنتخب الايراني خصمه البرازيلي وتمكن من هزيمته بهدفين لهدف واحد ليفوز بلقب البطولة للمرة الرابعة.

وسجل أهداف إيران في هذه المباراة محمد أحمد زاده ومحمد محمدبور. وبهذا الفوز اصبح المنتخب الوطني الايراني إلى جانب المنتخب الروسي في صدارة الفائزين بلقب هذه البطولة .

وكان حامد بهزادبور (حارس المرمى) ومسلم ميسيجار (قائد الفريق) ومحمد أحمد أحمد زاده وأمير حسين أكبري ومحمد معصوم زاده هم اللاعبون الذين لعبوا في بداية المباراة فيما كان مصطفى كياني وعلي ميرشكاري ومهدي شير محمدي ومحمد محمدبور وسيد مهدي مير جليلي وسعيد برمان ومحمد علي مختاري على مقاعد البدلاء في بداية المباراة .

وفي مباراة الترتيب ، التقى منتخبا الإمارات وباراغواي في الساعة 18:15 ، حيث استطاعت باراغواي الفوز 4-1 لتحل في المركز الثالث في هذه البطولة .

يذكر أن منتخب البرازيل، سبق أن فاز بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية 3 مرات في أعوام 2014 و2016 و2017، إلى جانب فوزه ببطولة العالم 5 مرات في أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017.

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