تأهل إيران والبرازيل إلى نهائي كأس القارات الشاطئية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حقق المنتخب الايراني للكرة الشاطئية فوزا عريضا على البلد المضيف لبطولة كأس القارات الإمارات بخمسة اهداف مقابل هدفين ليتاهل الى المباراة النهائية.

وصعد المنتخب البرازيلي، إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب باراجواي (6-5)، في المباراة الأولى للدور قبل النهائي، على شاطئ كايت بيتش بدبي.

يذكر أن منتخب البرازيل، سبق أن فاز بكأس القارات لكرة القدم الشاطئية 3 مرات في أعوام 2014 و2016 و2017، إلى جانب فوزه ببطولة العالم 5 مرات في أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017.



ومن المقرر أن يلتقي منتخبي الإمارات وباراجواي مساء غد، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.



كما تقام غدا الأحد، مباراتان لتحديد باقي مراكز البطولة، حيث يلتقي منتخب إسبانيا مع منتخب السعودية، في مباراة تحديد المركز السابع، ومنتخب اليابان مع منتخب أمريكا، لتحديد المركز الخامس.

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