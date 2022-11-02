رويترز تصف "مهدي طارمي" بماكينة تهديف المنتخب الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المهاجم الايراني في كرة القدم مهدي طارمي يتقدم هذه الأيام في صدارة لائحة لاعبي فريق بورتو البرتغالي و نجح اليلة الماضية في تسجيل هدف فريقه الاول في مرمى أتلتيكو مدريد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكتبت رويترز في تقرير لها عن اللاعب الايراني أنه مرت أربع سنوات منذ أن حضر مهاجم المنتخب الإيراني مهدي طارمي في كرة القدم البرتغالية، و قدرته العالیة قد حولت طارمي إلى إحدى أقوى اللاعبين لكارلوس كيروش مضیفا أنه منذ مشاركة المنتخب الإيراني في المونديال الماضي وتضییع الفرصة المتأخرة أمام البرتغال لتأهل إيران إلى مرحلة الثانیة لأول مرة، تحول الآن هذا اللاعب البوشهری البالغ من العمر 30 عامًا إلى ماکينة تهديف المنتخب الايراني.

وأكدت هذه الوكالة الإخبارية في الختام على التقدم الذي أحرزه طارمى في هذه السنوات القليلة، معتبرا إياه قائد خط هجوم المنتخب الإيراني في مونديال قطر 2022.

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