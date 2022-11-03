جريمة شيراز الإرهابية ثمنٌ لمقاومة إيران الإسلامية في أنحاء العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن سبحاني، قال مساء أمس الأربعاء، في مراسم إحياء ذكرى شهداء حادثة شاهجراغ الإرهابية، التي أقيمت بحضور رؤساء وممثلي فصائل المقاومة الفلسطينية في السفارة الإيرانية بدمشق ، إن العمل الإرهابي في شيراز يعود إلى حقيقة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتزعت فرصاً تاريخية من الإرهابيين وداعميهم الدوليين في المنطقة.

وفي إشارة إلى أن الإرهابيين يقتلون الأبرياء في الأماكن المقدسة باسم الله والدين والقرآن والإسلام، قال: إن الإرهابيين المجرمين وأنصارهم لا يؤمنون بالإنسانية والله والقرآن والإسلام.

وأشار سبحاني إلى آية من القرآن الكريم قائلاً: كما جاء في القرآن الكريم إذا قتل إنسان إنساناً آخر فهو كما لو يقتل البشرية جمعاء، وهذا بالضبط ما يفعله الإرهابيون.

وصرح سفير إيران في سوريا أن أعداء الشعب الإيراني، بعد فشلهم في إجبار الجمهورية الإسلامية على الانصياع لمطالبهم غير المشروعة، أمروا عملائهم بقتل الناس في مقام السيدأحمد بن موسى (ع).

وفي جزء آخر من خطابه أكد أن الإرهابيين بدأوا الحرب في سوريا لضمان أمن الكيان الصهيوني، وقال: الإرهابيون ارتكبوا كل جريمة لتقطيع أوصال سوريا، لكنهم فشلوا أمام محور المقاومة، والآن يريدون. تقطيع أوصال إيران.

وشدد: لو تصفحتم 40 عاما من تاريخ إيران، فسترون أن الشعب الإيراني خرجت منتصراً دائماً من مثل هذه المؤامرات، وليعلم العدو المجرم أننا بذور وفي كل مرة يدفننا سننمو مرة أخرى.

وقال سبحاني إن الأعمال الإرهابية والإجرامية مثل حادثة شيراز لا يمكن أن تعطل صبر ومقاومة الشعب الإيراني، وقال: "لن يتمكن العدو أبداً من صرفنا عن طريقنا الرئيسي وهو دعم فلسطين ومحور المقاومة ومواجهة الغطرسة العالمية "

وأعرب عن تقديره لقادة وممثلي الفصائل الفلسطينية الذين قدموا إلى السفارة الإيرانية بدمشق للتعبير عن تعازيهم في الحادث الإرهابي في شيراز، وأضاف: "أهلا بكم في بيتكم وسفارتكم بدمشق.. أشكركم بصدق على مشاعركم النقية تجاه شعب إيران المقاوم والصبور، وتعبيركم عن المشاعر يدل على أن للأمة الفلسطينية مكانة في قلوب الشعب الإيراني، وللأمة الإيرانية أيضاً مكانة في نفوس الشعب الفلسطيني."

وأعرب سفير إيران في سوريا عن إخلاصه لأرواح الشهداء الطاهرة وقال: رحمة الله وبركاته على النفوس المنتصرة لشهداء المقاومة، وشهداء الإرهاب في حادثة شيراز، وشهداء فلسطين والشهيد الحاج قاسم سليماني سيد وقيادي شهداء المقاومة.

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