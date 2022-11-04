النقد الدولي: إيران الاقل ديونا بين دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه تناول صندوق النقد الدولي، في جزء من تقريره الجديد بعنوان "الافاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" ، حجم الديون الخارجية لـ 28 دولة في المنطقة، بما فيها إيران.

وبحسب حسابات هذه المنظمة الدولية، فإن إيران لديها أدنى نسبة من الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

واعلن هذا التقرير ان نسبة الدين الخارجي لإيران إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بلغ 0.5٪ فقط، وهي أقل من جميع دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. كما تم الإعلان عن الدين الخارجي لإيران في عام 2021 بنفس الرقم وبالتالي، لم يرتفع الدين الخارجي لإيران في عام 2022.

ويقدر متوسط ديون دول المنطقة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام بنحو 35.8٪. كما تم الإعلان عن نسبة ديون الدول المصدرة للنفط في المنطقة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 30.9٪.

وتواجه دولة نفطية مثل المملكة العربية السعودية، التي تصدر نفطًا أكثر بعدة مرات من إيران ولديها ناتج محلي إجمالي أعلى من إيران، ديونًا خارجية ثقيلة. وحسب صندوق النقد الدولي فان نسبة الدين الخارجي للمملكة العربية السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2022 تصل الى 28.9٪ وان الإمارات العربية المتحدة في وضع أسوأ بكثير وتقدر ديونها الخارجية بنحو 86.5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام.

وفي هذا التقرير، صُنفت البحرين على أنها أكثر الدول مديونية في المنطقة. وبلغت نسبة الدين الخارجي للبحرين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 207.3٪. ويحتل السودان المرتبة الثانية بنسبة 189.4 في المائة من دينه الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي قطر في المرتبة الثالثة بنسبة 134 في المائة.

واما نسبة الدين الخارجي لبعض الدول الأخرى إلى الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام فهي كما يلي: الجزائر 1.7٪ ، أذربيجان 35.3٪ ، العراق 22٪ ، الكويت 25.7٪ ، عمان 71.4٪ ، مصر 36.7٪ ، جورجيا 71.2٪ ، الأردن 80.8٪ ، المغرب 37٪ ، باكستان 38.8٪ ، جيبوتي 73.7٪ ، طاجيكستان 61.2٪ ، أوزبكستان 56.3٪.

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