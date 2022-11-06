الشعب الايراني غاضب من تدخل الغرب/ الاستقلال في هوية الايرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه أشار نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان عباس مقتدائي إلى أن الأمريكيين والاتحاد الأوروبي انتهكوا المعايير الدولية بتكثيف تدخلهم في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا: "من القواعد الدولية أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحترم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى والاعتراف بسيادتها الداخلية.

وأشار إلى أن الأمريكيين ينتهكون هذا القانون منذ سنوات، والاتحاد الأوروبي يتدخل بشدة في شؤون إيران هذه الأيام.

وتابع نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: "للأسف، تدخلت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، وخاصة إنجلترا وفرنسا وألمانيا، في الشؤون الداخلية لبلادنا في الأسابيع الماضية، كما إنهم يجلسون في غرفهم الزجاجية ويفكرون في خلق الاضرابات و الفوضى أمام سفاراتنا.

وقال مقتدائي: إن شعبنا غاضب من أفعال وتدخلات أوروبا وأمريكا، لأن الاهتمام باستقلال البلاد ووحدة أراضيها أصبح جزءًا من هوية الإيرانيين.

وشدد مقتدائي: على كل الحكومات الغربية أن تعلم أنها إذا أرادت أن يكون لها مكان في الرأي العام الإيراني، فعليها الاعتراف بسيادة إيران المستقلة.

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