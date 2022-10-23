الاتفاق النووي ليس أولوية بالنسبة لإيران/ مواقف أمريكا العملية والاعلامية تختلف تماماً

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان محمود عباس زاده مشكيني، عن التعليق الأخير لدبلوماسي الولايات المتحدة الأمريكية، روبرت مالي، بأن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست من أولوياتنا. بالطبع، علينا أن نذكرهم بأن إيران أعلنت قبل عام أن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست القضية الأولى في سياسات وبرامج الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وقال: لقد عبرت سلطات البلاد بوضوح عن هذا الموقف مرات عديدة في مقابلات معكم ومع وسائل الإعلام الأخرى أن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست القضية الأولى لجمهورية الإسلامية الايرانية. هذه وجهة نظر تم إنشاؤها في العام الماضي في حكومة الجمهورية الإسلامية، ولحسن الحظ وصلت أمريكا الآن إلى هذه النقطة. ورغم أن أمريكا تأخرت عاما في تبني هذا الموقف، إلا أننا سعداء بتوصلهم إلى هذا الاستنتاج.

وردًا على سؤال كيف تحللون تغيير موقف الغرب بعد عام واحد في الوضع الحالي، أوضح مشكيني: كيف تعرف أن أمريكا غيرت موقفها وكيف تعرف أنها لا ترسل رسائل وتداعيات أخرى؟ عادة، تختلف المواقف التصريحية والعملية لأمريكا عن بعضها البعض. وهذا يعني أن ما تقوله السلطات ووسائل الإعلام هو شيء واحد ، ولكن ما يفعلونه في الممارسة هو نهج مختلف.

وقال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس الشورى الإسلامي، ردا على سؤال عما إذا كانت أمريكا قد طلبت مرة أخرى إجراء مفاوضات مباشرة مع إيران، قال: إن الأمر المهم هو أنه ليس لدينا مشكلة في المفاوضات المباشرة ، مضيفا لدينا تجربة الاستجابة لطلب إجراء مفاوضات مباشرة مع أمريكا، لكنهم لم يلتزموا نتيجة لذلك ، يجب عليهم أولاً إصلاح جدار عدم الثقة هذا، ثم طلب إجراء مفاوضات مباشرة .

وأكد عباس زاده مشكيني: هدف أمريكا في إعلان أن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست أولويتنا هي إرسال رسالة إلى الدولة والمجتمع وإبقاء حالة من الفوضى. بمجرد حدوث حركة صغيرة في شوارع إيران، يضخمها الإعلام الغربي وينقل رسالة عدم الاستقرار إلى المجتمعات الأخرى ، وهذا الامر يؤثر بشكل مباشر على الاستثمار في البلاد.

وتابع القول ان اعمال الشغب الاخيرة انتهت، لذلك على الغرب أن يفكر في لعبة أخرى. بالطبع، لقد عرفنا جميع مخططاتهم وننتظر الكشف عن خططهم مرة أخرى.

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