عبد اللهيان يؤكد ضرورة توسيع التعاون مع زيمبابوي في جميع المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقيلة رئيس زيمبابوي، السيدة أكسيليا منانجاجوا، التقت اليوم الأحد خلال زيارتها للجمهورية الإسلامية، بوزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، وبحثت معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصف أمير عبد اللهيان خلال هذا اللقاء تطور العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية زيمبابوي بانها بالمتنامية، وأعرب عن أمله في ان تشهد العلاقات في المستقبل القريب تطورا في كافة المجالات في ظل انعقاد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين.

وأكد أمير عبد اللهيان عزم كبار المسؤولين في البلدين على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات وذلك نظرا الى لقاء رئيسي البلدين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .

ومن جهتها، قالت السيدة منانجاجوا، أن زيمبابوي تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية والدولية مع جمهورية إيران الإسلامية، كما دعت إلى تعاون اقتصادي شامل في مختلف المجالات لتعزيز العلاقات ، وفي اشارة الى امكانيات بلادها في المجالات الزراعية والمنجمية والصحية والصيدلة والعلاج، أكدت على زيادة التعاون بين البلدين على أساس الطاقات المتاحة.

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