عبداللهيان يؤكد ضرورة مضاعفة جهود السفراء لتحقيق مصالح ايران

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه في حوار مباشر مع سفراء وقناصل الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الدول الاوروبية، أكد حسين امير عبداللهيان على اهمية بذل الجهود المضاعفة من قبل ممثلي الجمهورية الاسلامية الايرانية خارج البلاد من اجل تحقيق استراتيجية السياسة الخارجية للحكومة الايرانية الحالية تحت عنوان "السياسة الخارجية المتوازنة، والدبلوماسية الفاعلة والتعامل الذكي"، وخاصة في الظروف والتحديات الدولية الراهنة.



ولفت امير عبداللهيان، الى ان مواجهة اي تحدي تتطلب جهودا فاعلة وقوية ومؤثرة من قبل ممثليات البلاد من اجل رفع مستوى مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية.



واكد وزير الخارجية الايراني أن المواطنين الايرانيين المثقفين المقيمين في اوروبا يمثلون ارصدة مهمة للجمهورية الاسلامية الايرانية خارج البلاد، ولفت على الخصوص الى اهمية رفع مستوى الخدمات التي تقدم اليهم.



وخلال هذا اللقاء الافتراضي، طرح سفراء وقناصل الجمهورية الاسلامية الايرانية، آراءهم ووجهات نظرهم بشأن آخر التطورات في العلاقات الايرانية مع الدول الاوروبية.

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