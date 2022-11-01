إيران لديها تعاون دفاعي مع روسيا وهذه القضية لاعلاقة لها بالـحرب في أوكرانيا

وكالة مهر للأنباء وأفادت، أنه أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مقابلة له مع صحيفة كرواتية على معارضة ايران مع الحرب في اوكرانيا و تسليح طرفي الحرب، مبيننا أننا لم نسلم طائرات مسيرة او مساعدات عسكرية إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وأوضح: بالطبع، يكون لإيران تعاون دفاعي مع روسيا منذ سنوات عديدة، لكننا لم ندعم الحرب ضد أوكرانيا مشيرا الى أننا دعونا السلطات الأوكرانية لتقديم أي وثيقة تثبت مزاعمهم حول استخدام المسيرات الإيرانية في حرب أوكرانيا.

وفي اشارة إلى تفاصيل المحادثة الهاتفية الأخيرة بين وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان و وزير خارجية كرواتيا غردان غرليتش رادمان، قال كنعاني أنه أعلن وزير خارجية كرواتيا دعم بلاده لإحياء الاتفاق النووي مؤكدا أنه سيبلغ زملائه في الاتحاد الأوروبي بمواقف الجانب الإيراني. مضيفا انه كان موضوع تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها أيضًا أحد الموضوعات المهمة في هذه المحادثة.

وصرح كنعاني أنه على كرواتيا أن تفكر فقط في مصالحها الوطنية، بعيدًا عن تدخل الآخرين ونحن أيضا، نرحب بأي عمل يخدم المصالح المشتركة لكرواتيا وإيران في مجال الطاقة وفي المجالات الأخرى.

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