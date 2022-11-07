إيران ثاني دولة بالعالم تحوز على منظومة مثل منظومة باور 373 الصاروخية ذات القدرات العالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد علي رضا صباحي فرد، بيّن في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء الأحد ، أن إيران قد تحصلت على قدرات عالية بمجال الليزر في غضون السنوات الثلاث الماضية، وبدورها قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش باتت تستخدم عمليا تقنية الليزر، حيث من أهم ميزاتها أنها وطنية الصنع. مشددا على أن صناعة المعدات العسكرية لا تواجه أية "قنوات ضيقة".

وأعرب عن تبريكاته للشعب الإيراني لكشف الجيش منظومة باور 373 الصاروخية المطورة، مشيرا إلى أن إيران باتت ثاني دولة بالعالم تحوز مثل هذه المنظومة ذات القدرة العالية ومدى يتخطى 300 كلم.

واستطرد بالقول أن قوة الدفاع الجوي بلغت مرحلة متقدمة هذا العام في تطوير المنظومات الدفاعية الجوية والصواريخ، وتوجهت نحو اختبار قدرات تدمير الأهداف ببعد يتخطى 300 كلم.

ونوه قائد الدفاع الجوي إلى قدرات منظومة "باور 373 " الصاروخية منها الاشتباك مع المقاتلات الحديثة بالعالم وحتى مقاتلات الجيل الخامس المتخفية عن الرادار، مبينا أنه بالاختبارات قد أصابت طائرة مسيرة محلية الصنع على ارتفاع 43 ألف قدم بنجاح، كما دمرت صاروخا باليستيا عند مدى 320 كلم.

وشدد على أنه ليس لدينا أي حدود في صناعة المعدات العسكرية وقال إن إيران باتت ثاني دولة بالعالم تحوز مثل منظومة باور 373 الصاروخية المطورة، ذات القدرة العالية.

وقال إننا نتطلع إلى زيادة مدی المنظومة إلى رقم قياسي عالمي، لافتا إلى أن جميع مناطق البلاد مزودة حاليا بأنظمة الرادار التكتيكية في نطاقات مختلفة.

وأكد أن المنظومة تمنع اختراق سماء إيران من قبل الأعداء ، مشيرا إلى أن سمائنا محصنة أمام اختراق الأعداء بفضل هذه المنظومة.

وأعلن العمل على إنتاج منظومة دفاع جوي جديدة متوسط المدی، تخضع لاختبارات ميدانية منذ أمس الأحد.

وتابع قائلا إن جميع أنظمتنا المحلية تستطيع أن تتعامل مع الحرب الإلكترونية، مشيرا إلى نجاح منظومة باور 373 الصاروخية في اختبار التعامل مع الحرب الإلكترونية.

وأضاف أن فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات) وظروفها فرضت علينا الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج المعدات العسكرية.

وعن القدرات غير المعلنة لقوة الدفاع الجوي بالجيش قال: "نقوم بعرضها عندما يقتضي الأمر، فسوف يلمس العالم كله مدی قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية خاصة في مجال معدات الدفاع الجوي".

يذکر أنه برعاية وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد "محمد رضا أشتياني"، تمت إزاحة الستار عن منظومة "باور 373" الصاروخية على مدى أكثر من 300 كيلومتر وصاروخ "صياد B4"، وخاضت منظومة "باور 373" ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى للاختبار بصاروخ "صياد 4B" بعيد المدى.

في هذا الاختبار، تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373" وتم تعقبه على مدى حوالي 405 كم وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى أكثر من 300 كم، ويعمل صاروخ "صياد B4" بعيد المدى بالوقود الصلب وتم تقييمه من الناحية التشغيلية لأول مرة.

يشار إلى أنه بهذا الاختبار تمت زيادة مدى الكشف في منظومة "باور 373" من 350 كم إلى 450 كم، وتمت زيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كم، وتمت زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كم، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كم.

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