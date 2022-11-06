وزارة الدفاع الايرانية تجهز منظومة باور 373 بأحدث المعدات والتقنيات في العالم

وكالة مهر للأنباء، وأفادتانه قال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، صباح اليوم (الأحد )، في مراسم ازاحة الستار عن صاروخ صياد 4B الذي أقيم في مقر وزارة الدفاع الايرانية: تم تنفيذ جميع مراحل صناعة وتحديث منظومة باور 373 في عمل مشترك من قبل منتسبي وزارة الدفاع وقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش.

وصرح العميد صباحي فرد أن صناعة مثل هذه المنظومة بهذا النطاق والقوة في العالم يتطلب سنوات عديدة، وأوضح: بينما لن يستغرق الأمر أكثر من بضع سنوات لصناعتها في ايران، قبل عامين، نجحت اختباراتنا الأولية على مدى 150 كيلومتراً في تدمير الهدف. كما ان الهدف المستخدم لهذه المنظومة هي المسيرات الايرانية محلية الصنع.

وأضاف: عندما يريدون تدمير هدف في مدى أقل من 200 كيلومتر، فإنهم يستخدمون مسيرات أو طائرات ذات مقطع عرضي مرتفع للغاية. لكن هناك هذه القدرة في باور 373 التي يمكنها التعامل مع المسيرات وجميع الطائرات، حتى طائرات الجيل الخامس ذات المقطع العرضي المنخفض للغاية.

ونوه قائد قوة الدفاع الجوي أنه تم إجراء عمل بحثي للغاية على مدار الساعة في أقل من عامين لتحسين نطاق منظومة باور 373 ، مضيفا: لقد نجحنا في زيادة مدى هذه المنظومة إلى أكثر من 300 في أقل من عامين.أي أننا تمكنا من تدمير هدف على مسافة 300 كيلومتر خلال مسيرات محلية مطورة. وتم تجهيز هذه المسيرات لأداء سقف مرتفع للغاية يزيد عن 40000 قدم.

وتابع: إيران من الدول القليلة في العالم التي استطاعت صناعة هذه المنظومة المحلية القوية. بقدر ما تزداد التهديدات، تتطور منظوماتنا في الدفاع الجوي . مضيفا ان المعدات الموجودة حاليا في الدفاع الجوي تم تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات في العالم .

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