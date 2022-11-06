إزاحة الستار عن صاروخ صياد 4B بحضور وزير الدفاع الايراني

وأفادت، انه حضر اختبار منظومة باور 373 المطوّر بصاروخ صياد 4B اليوم الأحد العميد محمد رضا أشتياني، وزير الدفاع والمساندة بالقوات المسلحة، والعميد علي رضا صباحي فرد، قائد القوات الجوية للجيش الايراني ومجموعة من خبراء صناعة الدفاع.

وفي هذا الاختبار، تم اكتشاف الهدف الثابت على مدى يزيد عن 450 كم بواسطة الرادار الأمثل لمنظومة باور373 المطور، الذي تم تعقبه على مدى حوالي 405 كم ، وتم ضربه وتدميره على مدى يزيد عن 300 كم.