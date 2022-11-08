السفير الإيراني في بيروت يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير مجتبى أماني، بحضور نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد. وقد عرض مختلف الأوضاع العامة.



/انتهى/