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٠٨‏/١١‏/٢٠٢٢, ١:٢٣ م

السفير الإيراني في بيروت يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي

السفير الإيراني في بيروت يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي

نشر السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني عبر صفحته في تويتر، صورة للقائة مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، السفير مجتبى أماني، بحضور نائب رئيس الحزب دريد ياغي، أمين السر العام ظافر ناصر ومفوض الشؤون الخارجية زاهر رعد. وقد عرض مختلف الأوضاع العامة.

السفير الإيراني في بيروت يلتقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي

/انتهى/

رمز الخبر 1927779

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