العميد حيدري: الرد الايراني سيكون حازماً في حال ارتكب العدو أي خطأ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح العميد كومورث حيدري، في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، أثناء زيارته لموقع الجيش على حدود "دوغارون–تايباد": انه في هذه الحدود الشرقية ، حاول الأشرار والمهربون بتحريض أو ربما برفقة بعض عناصر الدول الاخرى فيما سبق المساس بامن البلاد ، وتم الرد عليهم بحزم ".

وتابع العميد حيدري: ان منتسبو الجيش الايراني أيديهم على الزناد ومستعدون للتضحية دفاعا عن حياض البلاد . وصرح قائد القوة البرية للجيش أن انتشار الجيش على الحدود لا يعني وجود عوامل تهدد الأمن ، وأضاف: انتشار الجيش على الحدود يعني المزيد من الرصد الاستخباراتية وتكريس الامن المستقر.

وقال: إن وحدات فرقة 77 خراسان من المقر الشمالي الشرقي للجيش متواجدة في الحدود الشرقية للبلاد وتشارك في الحماية والحراسة بروح معنوية عالية وجاهزية كاملة. وتشترك محافظة خراسان الروضية مع افغانستان بحدود تصل الى أكثر من 300 كيلومتر ، تقع 90 كيلومترًا منها في مدينة تايباد .

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