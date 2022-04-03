إيران هي الدولة الاكثر أمانًا في المنطقة/ يمكننا قبول العديد من المهام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد القوات البرية في الجيش العميد كيومرث حيدري إن القوة البرية للجيش أحدثت تغييرات كثيرة في طبيعة وهوية وحداتها، واليوم لدينا القدرة على التطوع في العديد من المهام.

وأوضح أن "وحدات الجيش البرية تتمركز على الحدود الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية الشرقية"، مضيفا ان حضور قوات الجيش على الحدود لا يعني أن البلاد في خطر، لكن هذا يتم بسبب الاستعداد الأكبر للحفاظ على الحدود".

وقال قائد الجيش: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الاکثر أمانا في المنطقة وتحت قيادة العليا للقوات المسلحة تحاول الحفاظ على الأمن في المنطقة.

وقال العميد حيدري: يجب أن لانثق ونعتمد على الأجانب، مضيفا: "يجب أن نقف ضد مؤامرات الأعداء من خلال زيادة الوحدة والتضامن في المنطقة".

وتتمتع الجمهورية الإسلامية الايرانية اليوم بأمن لا مثيل له، وأي معتد ينوي مهاجمة البلاد سيعاقب على غبائه.

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