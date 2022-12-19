العميد كيومرث حيدري: انشأنا أفضل التحصينات والقواعد الحدودية في غرب وجنوب شرق البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد حيدري في تصريح له صباح اليوم الاثنين في حفل تدشين وحدات سكنية للقوة البرية للجيش قال: بإذن من القائد العام للقوات المسلحة، خططنا لبناء 23 ألف وحدة سكنية، كما حصلنا على ترخيص لبناء 15 ألف وحدة سكنية أقرتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.

وعن مدى التقدم الحاصل في مجال البناء السكني، قال: تم بناء وتسليم 5 آلاف و 23 وحدة سكنية، فيما الوحدات السكنية الأخرى قيد الإنشاء.

وقال أيضا عن أنشطة القوات البرية للجيش في مجال بناء المستشفيات: قمنا ببناء 7 مستشفيات سعة كل منها 60 سريرا في فترة تفشي كورونا ووضعناها تحت تصرف وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي كما قمنا بتحديث كامل لـ 11 مستشفى.

وأوضح العميد حيدري أن جدول الاعمال يتضمن بناء 17 ثكنة عسكرية، تم الانتهاء من 4 منها فيما يتم العمل على انشاء البقية.

وصرح قائد القوة البرية بانه تم بناء أفضل التحصينات والقواعد الحدودية في غرب وجنوب شرق البلاد.

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