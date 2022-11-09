اللواء باقري يعلن عن استعداد إيران لتطوير التعاون الدفاعي مع قرغيزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، قال في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع القرغيزستاني، في إشارة إلى رؤية الحكومة الإيرانية الجديدة في تحسين مستوى التعاون مع دول الجوار ومنطقة آسيا الوسطى، وبالنظر إلى العلاقات المتوازنة والجيدة القائمة بين البلدين، فان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية تعلن استعدادها لتطوير التعاون الدفاعي في مختلف المجالات التدريبية والعملياتية والاستخباراتية.

واشار الى صياغة وثيقة التعاون الاقتصادي والمصادقة عليها في عام 2016 بين البلدين ، وأضاف: لله الحمد، هناك العديد من المجالات لتطوير التعاون الأمني ​، ويتوجب على القوات المسلحة للبلدين رفع مستوى التفاعل والتعاون بينهما في جميع المجالات الدفاعية والأمنية.

وأعرب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية عن تقديره للتصويت الإيجابي من قبل حكومة جمهورية قيرغيزيا بشأن انضمام الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى منظمة شنغهاي للتعاون، وقال: "انه بالنظر الى الخلافات والاشتباكات الحدودية التي جرت في سبتمبر بين قرغيزيا وطاجيكستان فقد اعلنت الجمهورية الإسلامية الايرانية استعدادها دوما لتقديم أي مساعدة من أجل الحل السلمي ومنع حدوث اي اشتباك".

وفي إشارة إلى قضية إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى طاجيكستان ، قال اللواء باقري: "إن الطائرات المسيرة "أبابيل 2" لديها فقط قدرات استطلاع وهي غير مجهزة بأسلحة ومعدات هجومية، وفي النزاع الحدودي بين قرغيزيا وطاجيكستان، اكدت القوات المسلحة الإيرانية دوما على القوات المسلحة الطاجيكية عدم استخدامها في النزاع بينها وبين قرغيزيا".

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