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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٠١ م

البطش: سرايا القدس ستبقى عنواناً لصفع اليمين المتصاعد في الكيان المؤقت

أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، ان نابلس ورجالها عصية على الكسر أو الهزيمة وستستمر سرايا القدس ورجال كتيبة نابلس ومخيم بلاطة عنوانا للصمود والعنفوان الثوري في وجه تصاعد اليمين المتطرف في الكيان المؤقت، ورسالة الى  المجرم/ سموتريتش والمجرم بن غفير.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه شدد البطش في تصريح صحفي اليوم الأربعاء على ان جهاد شعبنا ومقاومته مستمرة ولن تلتفت الى التقسيمات الوهمية بمجتمع العدو فكلهم قتلة ومجرمون وان اختلفت أسماؤهم وطقوسهم وازيائهم التوارتية وسيبقى قبر يوسف الدويك - الذي يسمى زورا قبر الصديق يوسف عليه السلام – ساحة للاشتباك مع مع العدو.

وتقدم البطش من أهلنا في محافظة نابلس وخصوصا في مخيم بلاطة بتحية الاكبار والاعتزاز لمقاومتهم الباسلة / معبراً عن اعتزازه بالشهيد البطل / مهدي محمد حمد الله حشاش الذي ارتقى صباح اليوم خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت قبر يوسف، شرق مدينة نابلس.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1927818

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