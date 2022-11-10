كيهان: بريطانيا ستدفع ثمن محاولاتها زعزعة الأمن والإستقرار في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحف الإيرانية، تناولت مواضيع عديدة لهذا اليوم، منها داخلية وأخرى خارجية، ومن أبرز تلك العناوين ما قالته صحية كيهانن: "وزير الأمن محذراً... بريطانيا ستدفع ثمن محاولاتها زعزعة الأمن والإستقرار في إيران.

إليكم أبرز العناوين:

- ابرار ..

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي .. إيران مستعدة للتوسط لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا .

- عصر ايرانيان ..

الهند تزيد من استيراداتها من النفط الإيراني رغم إجراءات الحظر الأمريكية .

- كيهان ..

وزير الأمن محذرا .. بريطانيا ستدفع ثمن محاولاتها زعزعة الأمن والإستقرار في إيران .

- جمهوري اسلامي ..

تحركات أمريكية مريبة لاستغلال الفراغ السياسي بلبنان لتفجير فوضى في هذا البلد .

- ارمان امروز ..

الجمهوريون يستعيدون الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي والمنافسة مستمرة بمجلس الشيوخ.

- ارمان ملي ..

الكرملين .. نتائج الإنتخابات النصفية للكونغرس لن تغير من العلاقات السيئة بين أمريكا وروسيا.

- آفتاب يزد ..

صحف غربية تتحدث عن ضغوط أمريكية على زيلينسكي للحد من شروطه للتفاوض مع روسيا .

- اطلاعات ..

مسيرات "إسرائيلية " تستهدف شاحنات صهاريج وقود إيرانية للبنان في العراق قرب الحدود السورية .

- ايران ..

الخارجية ترد على الرئيس الأذربيجاني .. حل مشاكل القوقاز لايتم بالإستعانة بقوات أجنبية.

- وطن امروز ..

الشرطة البريطانية تلقي القبض على رجل وزوجته قذفا الملك تشارلز بالبيض شمال إنجلترا.

- رسالت ..

رئيس الوزراء العراقي يحذر أمريكا من مواصلة تدخلاتها في شؤون العراق الداخلية .

- خراسان ..

بايدن يفقد أحد ذراعيه بفوز الجمهوريين بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي .

/انتهى/